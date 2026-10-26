Монфис решился на еще один шаг на фоне развода со Свитолиной

Гаэль Монфис решил рассказать о завершении карьеры. Французский теннисист сообщил, когда объявит подробности.

Бывший шестой номер мирового рейтинга среди мужчин Гаэль Монфис публично расскажет о подробностях завершения игровой карьеры. Соответствующий анонс теннисист разместил в своем аккаунте в инстаграме.

Что Монфис пообещал фанатам

В течение нескольких часов Гаэль будет общаться с поклонниками на Twitch.

Завершение моей карьеры. Когда? Где? Я вам все расскажу. Вспомним весь мой путь. Будьте там,

– написал Монфис.

Прямой эфир с участием француза начнется в 19:00 по киевскому времени в понедельник, 26 октября.

Напомним, что ранее в планах Гаэля было провести прощальные матчи на домашних кортах в Лионе и на парижском "Мастерсе", но ветеран решил этого не делать.

Что уже известно о завершении карьеры Монфиса

Несколько недель назад, на фоне новостей о разводе с Элиной Свитолиной, французский теннисист досрочно завершил спортивную карьеру. Он лишился права выступать на турнирах ATP после выхода из пула допинг-контроля.

Известно, что теперь спортсменначал работать в компании по управлению капиталом Alpha Swiss. По слухам, он уже начал искать клиентов среди бывших коллег по соревнованиям в мужском теннисе.