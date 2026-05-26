Последний поединок в карьере: муж Свитолиной растрогал словами о жене

В понедельник, 25 мая, французский теннисист Гаэль Монфис в матче 1/64 финала Ролан Гаррос потерпел поражение от Юго Гастона. Для 39-летнего спортсмена этот турнир стал последним домашним "мэйджором" в карьере.

В конце сезона он планирует завершить выступления. После матча Монфис обратился к своей жене, украинской теннисистки Элина Свитолина, сообщает Tennis Majors.

Как Монфис обратился к Свитолиной?

Монфис отметил, что именно благодаря жене он продолжает свой путь в большом спорте. Француз подчеркнул, что ценит Элину прежде всего как любимую женщину, а не как коллегу по кортам.

Я хочу поблагодарить Элину, мою жену, потому что без нее я, возможно, даже не был бы здесь сегодня. Мы вместе уже восемь замечательных лет. Ты всегда была рядом со мной. Я говорю не о Свитолине-теннисистке. Я говорю о настоящей женщине, мою жену, которая рядом в каждое мгновение, во все моменты,

– признался теннисист.

По словам Гаэля, Элина всегда находила правильные слова в периоды сомнений и поддерживала его как мужа, а не как профессионального атлета. Самым большим счастьем в их отношениях он назвал рождение общего ребенка.

Она всегда знала, как поддержать меня как мужа, а не как теннисиста. Элина всегда была рядом в моменты сомнений. Она всегда знала, как подбодрить меня, поощрить, любить, и, прежде всего, подарила мне самый прекрасный подарок в мире – нашу дочь. Я люблю тебя,

– сказал Монфис.

Что известно об отношениях Свитолиной и Монфиса?

Теннисисты долгое время встречались на одних и тех же турнирах, однако по-настоящему сблизились в 2018 году. Об их романе стало известно в январе 2019 года во время Australian Open.

16 июля 2021 года влюбленные поженились в Швейцарии на побережье Женевского озера. А уже 15 октября 2022 года у супругов родилась дочь Скай – их первый ребенок.