Игра состоится в Стамбуле на "Али Сами Ен". Накануне этой встречи состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев Окана Бурука.

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Что сказал Бурук

Наставник Галатасарая поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Он с уважением высказался о Динамо, заявив, что их провальные выступления в Лиге Европы не говорят о слабости команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spor News.

Положение киевского клуба в Лиге Европы не должно нас обманывать, они являются лидерами в своем чемпионате. Они никогда не проигрывали. Есть разница с Лигой Европы, но они не проигрывали в своей лиге. Могу сказать, что наш соперник – сильная команда,

– сказал Бурук.

Также он рассказал, какие цели Галатасарай ставит перед собой на турнир. Бурук заявил, что они максимальные:

Наша главная цель – сыграть в финале в Сан-Мамесе. Мы мечтаем об этой игре.

Отметим, что сейчас Галатасарай занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы, а Динамо – 36-е. Они после шести туров имеют 12 и 0 очков соответственно.

Справка. Поединок Галатасарай – Динамо начнется в 17:30 по киевскому времени. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.

Напомним, что "бело-синие" потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. Последний матч в турнире киевляне проведут 30 января против латвийского клуба РФШ.