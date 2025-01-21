Шовковский прокомментировал безумный камбэк Динамо в матче с Галатасараем

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский оценил игру своих подопечных в первом официальном матче 2025 года. "Бело-синие" благодаря дублю Ярмоленко и голу Ваната спаслись от поражения в Стамбуле.

В матче 7-го тура Лиги Европы динамовцы уступали турецкому гранду по ходу встречи. Однако в конце поединка Динамо добыло волевую ничью с Галатасараем (3:3), пишет 24 Канал.

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Шовковский: Дали хороший бой

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский в послематчевом интервью УЕФА поделился своими впечатлениями от игры. Украинский специалист отметил бешеную поддержку Галатасарая местными болельщиками. Это сильно донимало динамовцев в начале встречи.

"Хотел бы еще раз поблагодарить Турцию и Галатасарай за их гостеприимство. Мы знали, насколько это сильная команда и упорно работали. Мы пропустили два гола в начале, одновременно нам самим не хватало мастерства в завершении.

Нам не хватало матчей в таких местах, как это. Болельщики были невероятными. Они известны по всему миру. Мы немного волновались по этому поводу на поле, но оставались хладнокровными после тех двух ранних ошибок и в итоге дали хороший бой", – рассказал Шовковский.

Тренер киевлян также остался доволен заменами, особенно выходом опытного Ярмоленко.

Замены также серьезно повлияли, в частности выход Ярмоленко в перерыве. Я достиг того, что планировал в игре всей команды. По результату видно, что это было правильное решение. Я рад этому,

– отметил Шовковский.

После семи сыгранных туров Динамо осталось на последнем месте турнирной таблицы Лиги Европы. В активе подопечных Шовковского одно очко.

В следующем поединке "бело-синие" встретятся с латвийским РФШ, который в 6 поединках набрал два балла. Их очное противостояние состоится в четверг, 30 января.