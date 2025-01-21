В среду, 22 января, донецкий Шахтер проведет свой матч 7 тура Лиги чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича в номинально "домашней" встрече будет противостоять французскому Бресту, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Бой за плей-офф

"Горняки" крайне близки к вылету из еврокубков. За два тура до финиша основной стадии Шахтер расположился на 27 месте, отставая от 24-го (проходное в плей-офф) аж на четыре очка.

Это ставит чемпиона Украины в опасное положение, ведь только две победы над Брестом и Боруссией позволят пройти дальше. В свою очередь любая осечка приведет к вылету.

Первый из двух январских оппонентов кажется более легким для взятия очков. Хотя турнирная таблица демонстрирует обратное, ведь Брест опережает Боруссию на одно очко.

Французы наводят шума в своем дебютном евросезоне. Команда уже успела выиграть четыре матча и отобрать очки у Байера, что позволяет ей занимать седьмое место.

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"Пираты" уже гарантировали себе путевку в плей-офф, но их цель – попасть в топ-8, чтобы выйти напрямую в 1/8 финала. Учитывая, что в последнем туре Брест будет играть с Реалом, французы попытаются получить как можно больше очков именно против дончан.

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Несмотря на кардинально разное положение команд в этом матче нет явного фаворита. Коэффициент на победу Бреста составляет 2,63, тогда как Шахтера – 2,73. Ничья же оценивается в 3,45.

При этом эксперты не ожидают большого количества голов во встрече. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,95, тогда как на ТМ2,5 = 1,90. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: