Матч состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен" и начнется в 17:30 по киевскому времени. Своими ожиданиями от этой игры поделился бывший футболист Динамо Олег Кузнецов.

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Прогноз от экс-защитника

Он оптимистично оценил шансы подопечных Александра Шовковского на завоевание положительного результата, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dynamo.kiev.ua. Опытный тренер заявил, что будет равная игра и спрогнозировал точный ее счет.

"Турецкий чемпионат входит в десятку сильнейших в Европе, однако чего-то необычного в нем я не вижу. Об ожидании какого-то там разгрома и речи быть не может.

В Стамбуле мы увидим равную игру. Думаю, что поединок Галатасарай – Динамо завершится вничью со счетом 2:2", – сказал Кузнецов.

К слову. Это будет вторая очная встреча между командами, но первая официальная. Весной 2022 года они провели благотворительный матч и тогда со счетом 3:1 победу одержали киевляне.

Напомним, что Олег Кузнецов играл за Динамо с 1983 по 1990 год. Всего он провел за "бело-синих" 236 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 7 ассистов. Бывший защитник вместе с киевлянами добыл семь трофеев.