Матч відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Алі Самі Єн" та розпочнеться о 17:30 за київським часом. Своїми очікуваннями від цієї гри поділився колишній футболіст Динамо Олег Кузнєцов.

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Прогноз від ексзахисника

Він оптимістично оцінив шанси підопічних Олександра Шовковського на здобуття позитивного результату, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dynamo.kiev.ua. Досвідчений тренер заявив, що буде рівна гра та спрогнозував точний її рахунок.

"Турецький чемпіонат входить до десятки найсильніших у Європі, проте чогось незвичайного в ньому я не бачу. Про очікування якогось там розгрому й мови бути не може.

У Стамбулі ми побачимо рівну гру. Думаю, що поєдинок Галатасарай – Динамо завершиться унічию з рахунком 2:2", – сказав Кузнєцов.

До слова. Це буде друга очна зустріч між командами, але перша офіційна. Навесні 2022 року вони провели благодійний матч і тоді з рахунком 3:1 перемогу здобули кияни.

Нагадаємо, що Олег Кузнєцов грав за Динамо з 1983 по 1990 рік. Всього він провів за "біло-синіх" 236 матчів, у яких забив 18 голів і віддав 7 асистів. Колишній захисник разом з киянами здобув сім трофеїв.