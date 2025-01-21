Дубль Ярмоленко и курьезный гол Ваната: Динамо в яркой зарубе вырвало ничью в Стамбуле

Киевское Динамо еще перед матчем против Галатасарая потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Однако мотивации подопечным Александра Шовковского в Стамбуле хватало.

Галатасарай – Динамо 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакчи, 21, Осимхен, 53 (с пен.) – Ванат, 45, Ярмоленко, 69, 81

"Бело-синие" готовились к матчу с Галатасараем на сборах в Турции. Однако товарищеские матчи не идут ни в какое сравнение с официальными, пишет 24 Канал.

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Безумный камбэк "Динамо"

В стартовом составе киевлян болельщики не увидели трех игроков основы. Из-за травм игру пропускали защитник Денис Попов и хавбек Владимир Бражко, а место в воротах вместо Григория Бущана доверили Руслану Нещерету.

Начало матча в Стамбуле стало холодным душем для "бело-синих". При бешеной поддержке трибун "львы" открыли счет на 6-й минуте. После подачи углового самым расторопным оказался колумбиец Девисон Санчес.

Видео гола Санчеса

Окрыленные таким успехом футболисты Галасарая удвоили счет на 21-й минуте. Мяч после пушечного выстрела Бардакчи с помощью рикошета оказался в сетке ворот Динамо.

Видео гола Бардакчи

Под занавес первого тайма динамовцы вернули интригу в матче. Ванат воспользовался пасом от Буяльского и сократил счет.

Видео гола Ваната

В начале второго тайма в штрафной площадке киевлян произошел спорный момент. Сначала арбитр показал красную карточку Барышу за игру рукой. Однако после просмотра ВАР судья отменил свое решение и указал на отметку. Пенальти хладнокровно исполнил Осимхен.

Видео гола Осимхена

Несмотря на такой удар Динамо не стушевалось и искало счастья вблизи ворот "львов". Киевляне достигли своего на 69-й минуте. Пихаленок сделал подачу с углового, которую эффектно замкнул Ярмоленко.

Видео первого гола Ярмоленко

Поймав кураж киевляне забили третий гол в ворота хозяев. Ярмоленко после паса Буяльского оформил дубль и принес Динамо первую ничью в розыгрыше Лиги Европы.

Видео второго гола Ярмоленко

Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:3. Подопечные Шовковского заработали первое очко в розыгрыше Лиги Европы-2024/25.

Напомним, что в последнем туре Лиги Европы Динамо сыграет против латвийского РФШ. Поединок состоится в четверг, 30 января.