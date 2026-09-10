"Новая тренерша заставляет девушек попотеть": в Ровно нацелились на медали гандбольной Суперлиги

Последние два сезона ровенские гандболистки завершали чемпионат на четвертом месте. Теперь клуб из янтарной столицы Украины всерьез нацелился подняться на пьедестал элитного дивизиона.

ГК Ровно серьезно обновил состав перед стартом нового сезона женской Суперлиги. Президент клуба Юрий Липский в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что на этот раз команда ставит перед собой гораздо более амбициозные задачи.

Новый тренер и амбициозная задача

Одним из главных изменений в межсезонье стало появление нового тренера. Команду возглавила Наталья Пархоменко, которая ранее работала с киевским Спартаком и николаевским Реалом.

Впервые у нас собрался такой сильный коллектив. К нам пришла новая тренерша, с которой мы стали лучше в подготовке на 2–3 головы. У нее свой подход к команде, она заставляет девушек пахать на тренировках. При этом у нее есть свой подход и вне тренировок, чтобы всем было комфортно,

– рассказал Юрий Липский.

Руководитель клуба отметил, что команда создает все необходимые условия для гандболисток – от проживания и питания до тренировочного процесса. Поэтому в новом сезоне от команды из Ровно ожидают попадания в тройку лучших.



Юрий Липский общается с тренерами команды / Фото автора

В Суперлиге снова будут выступать шесть команд: действующие чемпионки – Галичанка из Львова, киевский Спартак, Реал из Николаева, Проскуров из Хмельницкого, ужгородские Карпаты и ГК Ровно.

Состав обновился наполовину

В межсезонье к ровенскому клубу присоединились Любовь Россоха и Екатерина Садовнича. Обе гандболистки выступали за сборную Украины U-19, которая стала чемпионкой Европы в дивизионе B, а сейчас получают вызовы в национальную команду.

Еще одним новичком стала Кристина Бабий, которая в свое время становилась чемпионкой Болгарии.



Команда из Ровно укрепилась летом / Фото автора

В то же время команду покинули несколько опытных гандболисток. В частности, главная снайперша Инна Голярдик продолжила карьеру в литовском Жальгирисе. В целом состав Ровно изменился примерно наполовину.

Клуб также ведет переговоры о подписании новой вратарши.

Делают ставку на местных воспитанниц

Параллельно в Ровенской области развивают детский гандбол. В частности, отделения этого вида спорта открыли в Костополе, а гандбольные школы работают и в других населенных пунктах области.

Это позволит через 2–3 года привлекать местных девушек в основную команду,

– сказал президент клуба.

Сейчас в составе ГК Ровно всего две местные гандболистки – Валерия Орешко и Дана Власова.



Костяк гандбольного клуба Ровно составляют девушки в возрасте 18–25 лет / Фото автора

По словам Юрия Липского, по финансовым возможностям клуб является "твердым середняком" Суперлиги и находится примерно на уровне 3–4 места среди команд чемпионата.

Сформировалась иерархия, которая позволяет ставить более амбициозные задачи. Хотим наконец завоевать заветные медали Суперлиги,

– резюмировал Липский.

Новый сезон Ровно начнет 13 и 14 сентября выездными матчами против действующих чемпионок – Галичанки. Второй тур команда проведет дома 19 и 20 сентября.