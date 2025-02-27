Страна-агрессор всеми методами пытается создать впечатление отсутствия изоляции со стороны цивилизованного мира. Бутафорную картину параллельной реальности россиянам помогают создать полезные идиоты и любители кровавых денег.

Трудно сказать, что именно побудило американского шахматиста Ганса Ниманна откликнуться на приглашение посетить страну-террористку. Как бы там ни было, но он стал первым представителем США, приехавший на турнир в Россию после 2018 года, пишет 24 Канал.

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Еще один любитель "русского мира"

21-летний гроссмейстер примет участие в турнире "Аэрофлот Опен", который с 2002 года проводится в России. Ниманн уже прилетел в страну-агрессорку. Американец в социальной сети Х успел похвастаться фотографией на фоне храма Василия Блаженного.

"Привет из Москвы",– подписал свою публикацию очередной представитель "спорта вне политики".

Ганс Ниманн на Красной площади в Москве / фото из сети Х шахматиста

Отметим, что последним американским шахматистом, игравший на турнире в России был Гата Камский. Уроженец Новокузнецкого приезжал на болота в 2018 году. Вицечемпион мира по версии ФИДЕ в 1989 году вместе с отцом уехал на постоянное проживание в США.

Что известно о скандальном американце