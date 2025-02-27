Важко сказати, що саме спонукало американського шахіста Ганса Німанна відгукнутися на запрошення відвідати країну-терористку. Хай там що, але він став першим представником США, який приїхав на турнір в Росію після 2018 року, пише 24 Канал.

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Ще один любитель "русского міра"

21-річний гросмейстер візьме участь у турнірі "Аерофлот Опен", який з 2002 року проводять у Росії. Німанн вже прилетів до країни-агресорки. Американець у соціальній мережі Х встиг похизуватися фото на тлі храму Васілія Блаженного.

"Привіт з Москви", – підписав свою світлину черговий представник "спорту внє політікі".

Ганс Німанн на Червоній площі у Москві / фото з мережі Х шахіста

Зазначимо, що останнім американським шахістом, який грав на турнірі в Росії був Гата Камський. Уродженець Новокузнецька приїздив на болота у 2018 році. Віцечемпіон світу за версією ФІДЕ у 1989 році разом з батьком виїхав на постійне проживання до США.

Що відомо про скандального американця