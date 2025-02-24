24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. У річницю жахливої війни Євросоюз підготував повий пакет санкцій, пише 24 Канал.

Читайте також Українські спортсмени потрапили у відео Зеленського до річниці повномасштабної війни

Нові санкції проти "нейтральних" росіян

До санкційного списку ЄС потрапили російські спортсмени, які активно підтримують війну проти України: гросмейстер Сєргєй Карякін та олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Нікіта Нагорний. "Нейтральних" спортсменів звинуватили у підтримці політики, що підриває територіальну цілісність та незалежність України.

Уродженець Сімферополя шахіст Сєргєй Карякін до 2009 року виступав за збірну України. У 2004 році він став чемпіоном 36-ї шахової Олімпіади.

Влітку 2009 року Карякін отримав громадянство Росії. У 2014 році він підтримав окупацію Криму, а у 2022 році долучився до пропаганди війни проти України. Шахіст виправдовував злочини російської армії та збирав кошти для загарбників.

У жовтні 2022 року Карякіна включили до санкційного списку України. 19 січня 2025 року зрадника позбавили усіх нагород.

Російський гімнаст Нікіта Нагорний у 2020 році очолив дитячий мілітаризований рух "Юнаармія", який виховує зміну для російської армії. У 2022 році Нагорний закликав своїх прихильників відправити подарунки військовослужбовцям, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Олімпійський чемпіон причетний до викрадення українських дітей, яких незаконно вивозять на територію Росії. Великий прихильник Путіна вже перебуває під санкціями США, Великобританії та Канади.

Зазначимо, що всього до нового санкційного списку ЄС включили 48 осіб та 35 організацій.