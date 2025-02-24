24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. В годовщину ужасной войны Евросоюз подготовил новый пакет санкций, пишет 24 Канал.

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Новые санкции против "нейтральных" россиян

В санкционный список ЕС попали российские спортсмены, которые активно поддерживают войну против Украины: гроссмейстер Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. "Нейтральных" спортсменов обвинили в поддержке политики, подрывающей территориальную целостность и независимость Украины.

Уроженец Симферополя шахматист Сергей Карякин до 2009 года выступал за сборную Украины. В 2004 году он стал чемпионом 36-й шахматной Олимпиады.

Летом 2009 года Карякин получил гражданство России. В 2014 году он поддержал оккупацию Крыма, а в 2022 году присоединился к пропаганде войны против Украины. Шахматист оправдывал преступления российской армии и собирал средства для захватчиков.

В октябре 2022 года Карякина включили в санкционный список Украины. 19 января 2025 года предателя лишили всех наград.

Российский гимнаст Никита Нагорный в 2020 году возглавил детское милитаризованное движение "Юнаармия", которое воспитывает смену для российской армии. В 2022 году Нагорный призвал своих сторонников отправить подарки военнослужащим, которые участвуют во вторжении в Украину.

Олимпийский чемпион причастен к похищению украинских детей, которых незаконно вывозят на территорию России. Большой сторонник Путина уже находится под санкциями США, Великобритании и Канады.

Отметим, что всего в новый санкционный список ЕС включили 48 человек и 35 организаций.