Смерть перед Эль Класико: наставника Барселоны постигла страшная потеря перед матчем с Реалом

В день решающего Эль Класико Ганс-Дитер Флик пережил личную трагедию - умер его отец. Несмотря на сокрушительный удар, наставник Барселоны все равно решил вывести команду на матч против Реала.

За несколько часов до одного из важнейших матчей сезона футбольный мир всколыхнула трагическая весть из лагеря каталонцев. Клуб официально подтвердил смерть отца немецкого специалиста, а соперник даже публично выразил соболезнования, сообщает Cadenaser.

Что известно о трагедии?

Отец Флика умер в ночь перед домашним противостоянием с Реалом, в котором "блаугранас" могут досрочно оформить чемпионство в Ла Лиге. В Барселоне сразу поддержали своего наставника, а перед игрой запланировали минуту молчания, тогда как футболисты должны выйти на поле с черными повязками, говорится в заявлении клуба.

Флик принял мужественное решение несмотря на горе

Несмотря на тяжелую семейную потерю, 61-летний тренер не оставил команду в такой момент и решил быть на скамейке запасных во время Эль Класико. Это решение вызвало волну уважения в футбольной среде, ведь Флик остался рядом с командой в матче, который мог определить судьбу титула.

В Реале также отреагировали на трагедию и выступили с официальным заявлением.

Реал глубоко сожалеет о смерти отца Ганси Флика. Клуб выражает соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, – говорится в сообщении мадридцев.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится 10 мая, в 22:00 по киевскому времени.