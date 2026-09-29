В понедельник, 28 сентября, российская армия обстреляла здание Национальной академии наук Украины, в которое попал беспилотник. Гарри Каспаров ответил президенту Франции, выразившему поддержку украинскому народу, пишет 24 Канал.

Что сказал Каспаров Макрону об Украине

Французский лидер в соцсети Х отметил, что этот обстрел является "очередным проявлением враждебного пренебрежения российского режима к науке и правде", а также подчеркнул, что разделяет страдания жертв и их семей.

Перестаньте "разделять страдания украинцев" и сделайте что-нибудь с этим,

– ответил Макрону Каспаров.

Отметим, что президент Академии наук Украины Анатолий Загородний 28 сентября сообщил о двух погибших в результате удара по зданию.

Как на обстрел отреагировал украинский спорт

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера во время общения с прессой после ничьей с Грузией в Лиге наций обратился к украинскому народу.

В своем аккаунте в инстаграме мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко сообщил о последствиях российской атаки на украинскую столицу.

Напомним, что Каспаров в феврале назвал бывшее и нынешнее руководство Международного олимпийского комитета "марионетками Путина" после того, как украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать в "шлеме памяти" на Олимпиаде-2026.