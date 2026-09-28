Мальдера заявил, что прежде чем говорить о футболе, он должен выразить соболезнования украинцам в связи с российским обстрелом Киева, который произошел в разгар дня и привел к разрушению Президиума Национальной академии наук, пишет 24 Канал.

Поддержка Украины со стороны Мальдеры

Итальянец, который давно заявляет, что считает Украину нечужой для себя страной и даже выучил слова национального гимна, подчеркнул, что он и футболисты сопереживают из-за российского обстрела Киева и всей нашей страны.

Прежде чем говорить о матче, я бы хотел обнять Киев, столицу, которая сегодня подверглась бомбардировке со стороны страны-террористки – России. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине,

– заявил Мальдера во флэш-зоне .

Позже в пресс-зале он повторил это послание и добавил, что "это был трусливый и жестокий удар, но мы сохраняем близость с нашим народом, потому что это очень важно".

Комментарий тренера по поводу матча

Что касается игры, то итальянец пояснил, что не делит команду на основных и запасных, поэтому 10 изменений в стартовом составе не должны никого удивлять. Мальдера остался доволен тем, что показали футболисты, особенно в обороне: он отметил надежную игру Сарапия и Михавко в центре защиты.

Уверенное выступление Анатолия Трубина, по словам "алленаторе", вызывает приятные вопросы о том, что выбрать на позицию номер один.

Что же касается отсутствия успеха в атакующих действиях, то тренер отдал должное грузинам, которые хорошо действовали в формации из пяти защитников и сузили пространство для украинцев, не давая возможности реализовать те немногие моменты, которые были созданы.