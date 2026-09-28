Мальдера заявив, що перш ніж говорити про футбол, має висловити співчуття українцям через російський обстріл Києва, який стався посеред дня і призвів до руйнування Президії Національної академії наук, пише 24 Канал.

Підтримка України від Мальдери

Італієць, який давно говорить, що вважає Україну нечужою для себе країною і навіть вивчив слова національного гімну, наголосив на тому, що він та футболісти співпереживають через російський обстріл Києву та всій нашій державі.

Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою – Росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні,

– заявив Мальдера у флеш-зоні.

Пізніше у пресзалі він повторив цей меседж і додав, що "це був боягузливий і жорстокий удар, але ми зберігаємо близькість з нашим народом, бо це дуже важливо".

Коментар тренера щодо матчу

Щодо гри, то італієць пояснив, що не ділить команду на основних і запасних, тому 10 змін у стартовому складі не мають когось дивувати. Мальдера залишився задоволений тим, що показали футболісти, особливо у захисній лінії: він відзначив надійну гру Сарапія та Михавка у центрі оборони.

Впевнений виступ Анатолія Трубіна додає, за словами "алленаторе", приємних запитань щодо вибору на позиції номер один.

Що ж стосується відсутності успіху в атакувальних діях, то коуч віддав належне грузинам, які добре діяли у п'ять захисників і звузили простір для українців, не даючи можливість реалізувати ті нечисленні нагоди, які були створені.