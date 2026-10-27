Шампанское и звездные гости: Кейн отпраздновал получение "Золотого мяча" в лондонском ночном клубе

Впервые за 70 лет церемония вручения "Золотого мяча" прошла не в Париже, а в Лондоне. Это значительно облегчило задачу главному герою вечера, сообщает 24 Канал.

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Как Гарри Кейн праздновал получение "Золотого мяча". Лучший футболист 2026 года отправился из театра "Палладиум" в лондонский квартал Сохо, где отмечал победу в ночном клубе.

На вечеринке Кейн поднимал свой "Золотой мяч", рюмку и приветствовал гостей под фейерверки с бутылками шампанского. Его сопровождали жена Кейт, брат Чарли, а также бывшие партнеры по Тоттенхэму – Эрик Дайер, Бен Дэвис и Мэтт Догерти,

– написали журналисты The Sun.

Источник добавил, что уже на следующее утро, 27 октября, 33-летний футболист выглядел свежим и активно общался с прессой.

Видео с празднованием Гарри Кейна смотрите здесь

Отметим, что следующий матч Баварии состоится уже 28 октября в 21:45 по киевскому времени. Правда, неизвестно, будет ли тренерский штаб задействовать звездного футболиста в матче 1/16 финала Кубка Германии против клуба из низшего дивизиона "Магдебург".

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Опасения Гари Линекера не оправдались, и Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

После церемонии награждения к победителю обратился Андрей Шевченко.