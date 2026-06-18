Месси и Роналду даже близко не стоят: Кейн установил новый рекорд ЧМ

Сборная Англии провела свой первый матч на чемпионате мира-2026 против сборной Хорватии. В этом матче сошлись две сильные команды, однако победу одержали англичане со счётом 4:2.

Уже в первом туре турнира было установлено несколько рекордов. Не стал исключением и Гарри Кейн, который в этом матче также достиг рекордного показателя, о котором подробнее расскажет 24 Канал.

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Кейн установил рекорд ЧМ по количеству забитых пенальти

На 12-й минуте встречи капитан англичан реализовал 11-метровый удар, который стал для него пятым в карьере на чемпионатах мира (без учета серий пенальти после основного времени). Впоследствии, на 42-й минуте, нападающий оформил дубль, забив уже с игры.

Для установления рекорда Кейну понадобилось три чемпионата мира. По этому показателю он обогнал звездного аргентинца Лионеля Месси. Оба игрока выполнили по 6 ударов с отметки в истории турнира, однако Месси реализовал лишь 4 попытки, тогда как англичанин – 5.

Примечательно, что исторический гол Кейну пришлось забивать дважды. Первый удар отразил хорватский голкипер Доминик Ливакович, но арбитр зафиксировал преждевременный выход вратаря с линии и приказал перебить пенальти. Со второй попытки нападающий переиграл соперника и открыл счёт в матче.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Англия – Хорватия: что известно о матче?

Англия вышла вперед после реализованного пенальти Кейна. Хорватия быстро восстановила равновесие благодаря голу Мартина Батурины. Впоследствии Кейн оформил дубль, однако перед перерывом Петар Муса вновь сравнял счёт. Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля вырвали победу благодаря точным ударам Джуда Беллингема на 47-й минуте и Маркуса Рашфорда на 85-й.

Этот результат позволил Англии возглавить группу L.