Англичанина "обобрали" ради легенды Динамо: на "Золотом мяче" 2026 вновь подняли давний скандал

Бывший английский нападающий Гарри Линекер вспомнил голосование за обладателя "Золотого мяча", состоявшееся 40 лет назад. Легендарный в прошлом игрок сравнил себя с Гарри Кейном, который стал лучшим футболистом прошлого сезона.

Во время церемонии награждения "Золотого мяча" в эфир DAZN попал забавный эпизод с участием футбольных экспертов Линекера и Джейми Каррагера, сообщает 24 Канал.

Почему Линекер не может простить Игоря Беланова

В 1986 году футболист Барселоны Линекер занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", уступив динамовцу Игорю Беланову. Англичанин считает, что тогда его "ограбили", поэтому перед церемонией награждения выразил надежду, что такого не случится с Гарри Кейном.

Епизод с участием Линекера и Каррагера: смотрите видео

Об этом прессе сообщил экс-капитан Ливерпуля Джейми Каррагер.

"Надеюсь, Гарри Кейна больше не обоберут. Гарри только что рассказал мне, что его обобрали в 1986-м",

– сказал со смехом Каррагер.

Линекер сразу же добавил, что тогда ему самому было не так уж весело. Отметим, что несколькими часами позже 33-летний Кейн впервые в своей карьере получил эту премию.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

В прошлом сезоне на клубном уровне англичанин сыграл 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач.

После церемонии награждения к победителю обратился Андрей Шевченко.