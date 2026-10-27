Англійця "обібрали" заради легенди Динамо: на "Золотому м’ячі" 2026 знову підняли давній скандал

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбулася церемонія нагородження "Золотого м’яча". Про кумедний епізод за участі футбольних експертів Гарі Лінекера та Джеймі Каррагера повідомляє акаунт Zorya Londonsk у соцмережі Х.

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Чому Лінекер не може пробачити Ігорю Беланову

У 1986-му футболіст Барселони Лінекер посів друге місце у голосуванні за "Золотий м’яч", поступившись динамівцю Ігорю Беланову.

Епізод за участі Лінекера і Каррагера; дивіться відео

Англієць вважає, що тоді його "пограбували", тому перед церемонією нагородження висловив сподівання, що такого не станеться з Гаррі Кейном.

Про це пресі сказав екскапітан Ліверпуля Джеймі Каррагер.

Сподіваюся, Гаррі Кейна більше не обберуть. Гарі щойно мені розповів, що його обібрали у 1986-му– сказав зі сміхом Каррагер.

Лінекер одразу ж додав, що тоді йому самому не було настільки весело. Зазначимо, що кількома годинами пізніше 33-річний Кейн вперше у кар’єрі виграв цю премію.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом "Баварії", якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

У минулому сезоні на клубному рівні англієць відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

Після церемонії нагородження до переможця звернувся Андрій Шевченко.