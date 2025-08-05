Артем Довбик в первом же сезоне в Роме стал лучшим бомбардиром команды. Однако он получал немало критики от экспертов за свои выступления.

После смены главного тренера его будущее до сих пор остается неизвестным. Наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини накануне поделился мыслями о линии атаки своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Roma News.

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Что сказал Гасперини о Довбике?

Отвечая на вопрос журналистов об усилении атакующего потенциала Ромы, опытный специалист, в частности, вспомнил об Артеме Довбике. Он назвал слабые стороны украинского форварда, которые надо усовершенствовать.

"Этот вопрос не только наш – это касается всех команд. Все тратят большие деньги на нападающих. Линия атаки – это то, что ищут больше всего и что дороже всего стоит. Команды с сильными игроками в атаке являются более конкурентоспособными.

Довбика купили за солидную сумму. Он доказал, что является ценным нападающим, забил свои голы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности его способность хорошо владеть мячом. Нельзя спешить или опаздывать – как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема", – сказал Гасперини.

К слову. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что ранее появлялась информация о готовности Ромы продать украинского нападающего. "Волки" установили на него ценник и сейчас на уроженца Черкасс есть немало претендентов.