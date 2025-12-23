Шовковский определился со своим будущим: где продолжит карьеру экс-тренер Динамо

Бывшего главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского уволили с должности из-за провальных результатов команды. Сейчас специалист находится в творческом отпуске.

Верный динамовец Александр Шовковский не собирается покидать родной клуб. 50-летний тренер надеется получить должность в структуре Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика.

Читайте также Украинский клуб выступил с заявлением относительно перехода Ярмоленко

Где будет работать Шовковский?

По мнению блогера, Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе. Впрочем, пока непонятно, какую должность он получит в Динамо и чем может быть полезным "бело-синим". Это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства киевлян.

Шовковский получил неоценимый тренерский опыт, завоевав золотые медали чемпионата Украины сезона 2025 – 2026. Специалист в свое время работал под руководством Валерия Лобановского и в тренерском штабе Мирчи Луческу. Кроме того, на протяжении пяти лет Шовковский был ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.

Цыганык посоветовал экс-тренеру Динамо искать должность в других командах, даже если они имеют меньшие возможности по сравнению с украинскими грандами.

Справка. По данным Transfermarkt, Александр Шовковский провел на посту главного тренера Динамо 90 матчей: 52 победы, 20 ничьих и 18 поражений. Под его руководством команда набирала в среднем 1,96 балла.

Какие результаты работы Шовковского на посту главного тренера?