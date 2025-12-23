Шовковский определился со своим будущим: где продолжит карьеру экс-тренер Динамо
- Александр Шовковский, уволен с должности главного тренера Динамо из-за провальных результатов, надеется получить другую должность в клубе.
- Шовковский возглавлял Динамо с ноября 2023 года, привел команду к серебряным наградам в сезоне 2023-2024 и чемпионству в 2024-2025, но был уволен после неудач в 2025 году.
Бывшего главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского уволили с должности из-за провальных результатов команды. Сейчас специалист находится в творческом отпуске.
Верный динамовец Александр Шовковский не собирается покидать родной клуб. 50-летний тренер надеется получить должность в структуре Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика.
Где будет работать Шовковский?
По мнению блогера, Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе. Впрочем, пока непонятно, какую должность он получит в Динамо и чем может быть полезным "бело-синим". Это должно соответствовать его амбициям и намерениям руководства киевлян.
Шовковский получил неоценимый тренерский опыт, завоевав золотые медали чемпионата Украины сезона 2025 – 2026. Специалист в свое время работал под руководством Валерия Лобановского и в тренерском штабе Мирчи Луческу. Кроме того, на протяжении пяти лет Шовковский был ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.
Цыганык посоветовал экс-тренеру Динамо искать должность в других командах, даже если они имеют меньшие возможности по сравнению с украинскими грандами.
Справка. По данным Transfermarkt, Александр Шовковский провел на посту главного тренера Динамо 90 матчей: 52 победы, 20 ничьих и 18 поражений. Под его руководством команда набирала в среднем 1,96 балла.
Какие результаты работы Шовковского на посту главного тренера?
- Александр Шовковский возглавил киевское Динамо в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу. Сначала специалист работал с приставкой и.о., а затем стал полноценным главным тренером.
- По итогу сезона 2023 – 2024 он привел Динамо к серебряным наградам. "Бело-синие" лишь на два балла отстали от Шахтера в гонке за "золота".
- В следующем сезоне Динамо под руководством Шовковского стало чемпионом Украины. Киевляне в чемпионате не проиграли ни одного матча.
- Осенью 2025 года "бело-синие" не смогли подтвердить свой высокий статус. Сначала подопечные Шовковского провалили квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы, а затем выдали рекордную безвыигрышную серию в чемпионате.
- 28 ноября 2025 года Шовковского уволили с должности. На его место руководство Динамо назначило Игоря Костюка.