Шовковський визначився зі своїм майбутнім: де продовжить кар'єру екстренер Динамо
- Олександр Шовковський, звільнений з посади головного тренера Динамо через провальні результати, сподівається отримати іншу посаду в клубі.
- Шовковський очолював Динамо з листопада 2023 року, привів команду до срібних нагород у сезоні 2023-2024 та чемпіонства у 2024-2025, але був звільнений після невдач у 2025 році.
Колишнього головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського звільнили з посади через провальні результати команди. Наразі фахівець перебуває у творчій відпустці.
Вірний динамівець Олександр Шовковський не збирається залишати рідний клуб. 50-річний тренер сподівається отримати посаду в структурі Динамо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Циганика.
Де працюватиме Шовковський?
На думку блогера, Шовковський не планує продовжувати кар'єру в іншому клубі. Втім, наразі незрозуміло, яку посаду він отримає в Динамо та чим може бути корисним "біло-синім". Це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва киян.
Шовковський отримав неоціненний тренерський досвід, здобувши золоті медалі чемпіонату України сезону 2025 – 2026. Фахівець свого часу працював під керівництвом Валерія Лобановського та в тренерському штабі Мірчи Луческу. Крім того, упродовж п'яти років Шовковський був асистентом Андрія Шевченка та Олександра Петракова у збірній України.
Циганик порадив екстренеру Динамо шукати посаду в інших командах, навіть якщо вони мають менші можливості у порівнянні з українськими грандами.
Довідка. За даними Transfermarkt, Олександр Шовковський провів на посаді головного тренера Динамо 90 матчів: 52 перемоги, 20 нічиїх та 18 поразок. Під його керівництвом команда набирала в середньому 1,96 бала.
Які результати роботи Шовковського на посаді головного тренера?
- Олександр Шовковський очолив київське Динамо у листопаді 2023 року після відставки Мірчи Луческу. Спочатку фахівець працював з приставкою в.о., а потім став повноцінним головним тренером.
- За підсумком сезону 2023 – 2024 він привів Динамо до срібних нагород. "Біло-сині" лише на два бали відстали від Шахтаря у гонці за "золота".
- У наступному сезоні Динамо під керівництвом Шовковського стало чемпіоном України. Кияни у чемпіонаті не програли жодного матчу.
- Восени 2025 року "біло-сині" не змогли підтвердити свій високий статус. Спочатку підопічні Шовковського провалили кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а потім видали рекордну безвиграшну серію у чемпіонаті.
- 28 листопада 2025 року Шовковського звільнили з посади. На його місце керівництво Динамо призначило Ігоря Костюка.