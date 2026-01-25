Шапаренко официально определился со своим будущим: где продолжит карьеру звезда сборной Украины

В последнее время вокруг будущего Николая Шапаренко ходило немало слухов. Все из-за контракта футболиста киевского Динамо, срок которого завершался уже через несколько месяцев.

К нему проявляли интерес несколько клубов, в частности, из Турции и Испании. В конце концов полузащитник принял окончательное решение относительно своей карьеры, сообщает официальный сайт Динамо.

Где будет играть Шапаренко?

Николай решил продлить соглашение с "бело-синими". Новый контракт рассчитан до конца 2030 года.

Я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе Динамо. Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку,

– заявил футболист.

Он сказал, что мотивирован помочь клубу улучшить результаты. Шапаренко верит, что сможет с Динамо достичь целей, которые ставит перед командой руководство "бело-синих".

"Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их всех воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", – добавил Николай.

К слову. В день продления контракта Динамо провело контрольный матч на сборах. Киевляне разгромили Малишеву из Косово со счетом 8:1.

Отметим, что первый официальный поединок после зимней паузы "бело-синие" проведут в конце февраля в УПЛ. Их соперником будет львовский Рух.

Что известно о карьере Шапаренко?