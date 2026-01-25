Шапаренко официально определился со своим будущим: где продолжит карьеру звезда сборной Украины
- Николай Шапаренко продлил контракт с киевским Динамо до конца 2030 года.
- В день продления контракта Динамо победило Малишеву со счетом 8:1 в контрольном матче.
В последнее время вокруг будущего Николая Шапаренко ходило немало слухов. Все из-за контракта футболиста киевского Динамо, срок которого завершался уже через несколько месяцев.
К нему проявляли интерес несколько клубов, в частности, из Турции и Испании. В конце концов полузащитник принял окончательное решение относительно своей карьеры, сообщает официальный сайт Динамо.
Где будет играть Шапаренко?
Николай решил продлить соглашение с "бело-синими". Новый контракт рассчитан до конца 2030 года.
Я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе Динамо. Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку,
– заявил футболист.
Он сказал, что мотивирован помочь клубу улучшить результаты. Шапаренко верит, что сможет с Динамо достичь целей, которые ставит перед командой руководство "бело-синих".
"Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их всех воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", – добавил Николай.
К слову. В день продления контракта Динамо провело контрольный матч на сборах. Киевляне разгромили Малишеву из Косово со счетом 8:1.
Отметим, что первый официальный поединок после зимней паузы "бело-синие" проведут в конце февраля в УПЛ. Их соперником будет львовский Рух.
Что известно о карьере Шапаренко?
Николай начинал свой футбольный путь в Мариуполе, но уже в юном возрасте перешел в Динамо, за которое выступает с 2015 года.
Всего провел в составе киевлян 230 поединков, в которых забил 32 гола и отдал 40 результативных передач (данные Transfermarkt).
С "бело-синими" завоевал шесть трофеев – по два чемпионства, Кубка и Суперкубка Украины.
За сборную Украины сыграл 48 матчей, в которых записал в свой актив пять результативных действий.