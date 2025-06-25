Ломаченко попал в скандал после завершения карьеры: где сейчас и чем занимается экс-чемпион

Двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко является одним из величайших боксеров современности. Однако к публичной деятельности и высказываниям выдающегося спортсмена у общества всегда возникало много вопросов.

Даже после завершения спортивной карьеры Василий Ломаченко вызывает повышенный интерес. 24 Канал подготовил материал о выдающемся боксере, который не может избавиться от влияния северного соседа.

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Выдающиеся достижения Ломаченко в спорте

Василий Ломаченко впервые вышел на ринг в 6-летнем возрасте. Юный боксер победил старшего по возрасту соперника, хотя судьи присудили ничью. Первый серьезный успех пришел в 16 лет, когда Василий стал чемпионом Украины.

На любительском уровне Ломаченко дважды становился Олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), дважды выигрывал чемпионат мира (2009, 2011) и завоевал "золото" чемпионата Европы-2008.

Такой успешный боксер стал находкой для боксерских промоутеров. Первый бой на профи-ринге Ломаченко провел в 2013 году, когда победил мексиканца Хосе Рамиреса. "Хай-тек" уже в третьем поединке завоевал звание чемпиона мира.

Василий Ломаченко / Getty Images

Его признавали лучшим боксером мира в 2016 и 2017 годах. Ломаченко считается одним из самых техничных боксеров. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Его карьера была бы идеальной, если бы он смог стать абсолютным чемпионом мира. Однако в двух решающих боях против Тео Лопеса и Дэвина Хейни он потерпел поражения.

Длительная спортивная карьера дала о себе знать. Различные травмы и проблемы со спиной требовали от него сверхусилий. В конце концов 5 июня 2025 года Василий Ломаченко официально повесил перчатки на гвоздь.

Василий Ломаченко с флагом Украины / Getty Images

Позиция Ломаченко относительно войны и участия России

Василий Ломаченко еще во время активных выступлений увлекся религией. На него имеют большое влияние священники УПЦ МП. Постепенно его аккаунты в инстаграме и фейсбуке превратились в сплошную религиозную пропаганду. Все бы ничего, но украинский боксер транслировал взгляды пророссийских деятелей, которые поддерживают и способствуют агрессии России.

Сам Ломаченко публично ни разу не осудил действия России. В первый день полномасштабной войны он опубликовал пост с голубем мира, на котором изображены украинский и российский флаги.

Реакция Ломаченко на начало полномасштабной войны / скриншот

В июле 2022 года Россия нанесла ракетный удар по Сергеевке в Одесской области. Ломаченко опубликовал у себя в социальных сетях видео с разрушениями. Трагедия унесла жизни 21 человека, в том числе детей. Василий снова промолчал.

Сообщение Ломаченко о преступлении России в Сергеевке / скриншот

23 июня 2025 года российская ракета уничтожила его родную школу, в которой он учился. Боксер назвал удар "циничным", но ему опять не хватило мужества публично осудить Россию.

Такая беззубая позиция чемпиона мира возмутила украинское общество. В комментариях Ломаченко раскритиковали Сергей Притула и Сергей Стерненко. Боксер вступил в словесный батл, назвав активистов "другими украинцами".

Сообщение Ломаченко, которое вызвало возмущение / скриншот

Где живет Ломаченко

Василий Ломаченко не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что сейчас боксер находится в Украине и живет в родном Белгород-Днестровском.

В Вилково, Одесской области, у боксера есть рыбацкий дом, который тоже был поврежден в результате российских атак.

Рыбацкий дом Ломаченко остался без окон / фото Бессарабия ИНФОРМ

Благодаря большим гонорарам Ломаченко сумел приобрести недвижимость в Калифорнии и Испании. В СМИ сообщалось, что дом Ломаченко в США был выставлен на продажу. В нем Лома преимущественно жил, когда готовился к поединкам. В доме есть тренажерный зал, боксерский ринг, а на территории участка площадью 0,4 гектара бассейн и теннисный корт.

Дом Ломаченко в Калифорнии / фото CRMLS

В апреле 2025 года промоутер Боб Арум сообщил, что у Ломаченко родился третий ребенок. Вместе с женой Еленой он воспитывает также сына Анатолия и дочь Викторию. Кстати, недавно дочь Ломаченко в составе сборной Украины выиграла медаль на международном турнире в Италии.