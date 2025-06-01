Роман с россиянкой, медаль ЛК и новая машина: где сейчас Михаил Мудрик, которого поймали на допинге

В середине декабря 2024 года украинский футбол всколыхнуло шокирующее известие: Михаил Мудрик провалил допинг-тест. С тех пор украинский игрок отстранен не только от футбола, но и от своей нынешней команды Челси Лондон.

24 Канал вспоминает эпопею с допинговым провалом украинского футболиста и рассказывает, где сейчас находится Михаил Мудрик. Проба А обнаружила в крови игрока сборной Украины и Челси мельдоний. Это вещество запрещено ВАДА с 2016-го года.

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Допинговый скандал с Михаилом Мудриком

Была информация, что положительный допинговый тест Мудрик сдал после выступлений за сборную Украины по футболу, которая в ноябре сыграла в Лиге наций. После чего должна была открыться проба В. Однако по состоянию на середину июня 2025-го года ничего неизвестно об открытии и результат второй пробы.

Справка. Мельдоний используется для лечения сердечных патологий. Спортсмены могут рисковать употреблением запрещенного препарата ради укрепления выносливости. Также мельдоний помогает быстрому восстановлению после физических нагрузок.

Максимальная дисквалификация Мудрика может составлять 4-летний срок, если проба В будет положительной, который могут сократить вдвое. Михаил не стал много объяснять, как запрещенное вещество попало в его организм. Футболист выложил публикацию с объяснением в своем профиле в инстаграме. Это пока последний пост вингера в этой соцсети.

Я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, каким образом это могло произойти. Я знаю, что не делал ничего неправильного, и надеюсь скоро вернуться на поле. Пока не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса,

– написал Михаил.

С тех пор Мудрик отстранен от футбола и пребывания с командой. Несмотря на это украинец продолжает жить в режиме профессионального футболиста. Сообщалось, что Михаил получил индивидуальную программу, по которой работает до сих пор.

Мудрик прошел детектор лжи: заявление гендиректора Шахтера

В апреле текущего года генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал, что поддерживает связь с экс-игроком "горняков". По словам Палкина, адвокаты Мудрика организовали игроку тест на детекторе лжи, который Михаил прошел.

Результат этого тест будет приобщен к списку доказательств, которые бы подтверждали невиновность Михаила. Представитель руководства Шахтера заверил, что в апреле 2025-го года не было результата пробы В.

Такой ход событий негативно влияет на донецкий клуб. Напомним, что Челси заплатило за Мудрика 100 миллионов, среди которых 30 миллионов были в виде бонусов. Они зависят от выступлений Михаила за лондонский коллектив. Из-за допинга Мудрик не играет в Челси, поэтому "горняки" могут потерять эту колоссальную сумму.

Российскую модель обвиняли в отравлении украинского футболиста

В свое время Михаилу Мудрику приписывали роман с российской моделью Варварой Грачевой. Такой выбор футболиста Челси не оценили его украинские фаны. Ведь вингер сборной начал отношения с россиянкой, когда его Украину ежедневно уничтожает родное государство-террорист Грачевой.

После проваленного допинг-теста Мудрика именно Грачева была одной из подозреваемых. Болельщики предполагали, что россиянка могла сознательно отравить Михаила и убрать его из футбола. Сама же девушка через свой инстаграм решила отбелить свою репутацию.

Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!

– написала Грачева.

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Где сейчас Михаил Мудрик: новое авто футболиста

С момента положительного допинг-теста Мудрик почти ничего не выкладывает в своих соцсетях. В СМИ разве что обсуждают слухи и комментарии вокруг дисквалификации. Только в конце апреля текущего года один из жителей Лондона, который показывает в своем профиле в тиктоке элитные автомобили, поймал Мудрика прямо на одной из британских улиц.

Украинский футболист сделал какие-то приобретения и с пакетами направлялся к своему роскошному автомобилю. Михаил сел на водительское место новенького BMW M8 Gran Coupe.

Выглядит так, что украинец приобрел себе новую машину, стоимость которой колеблется в промежутке 105-150 тысяч долларов. Ранее же Мудрик выкладывал контент из 150-тысячной Audi RSQ8.

Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций

Челси добралось до финала Лиги конференций, в котором разгромил испанский Бетис 4:1. Накануне решающего матча в лондонском клубе приняли важное решение по Мудрику. В Челси решили, что Михаил заслужил на то, чтобы получить свою медаль триумфатора ЛК-2024/2025, несмотря на отстранение.

Поэтому Мудрик прилетел в польский город Вроцлав, который принял финал Лиги конференций. Журналист Бен Джейкобс сообщал, что украинец поддерживал свою команду с трибун Городского стадиона.

Также Михаила заметили болельщики перед матчем в одном из местных пабов.

Болельщики Челси, которые приехали на финал во Вроцлав, были удивлены появлением Мудрика. Фаны "аристократов" устроили украинскому футболисту теплый прием и даже посвятили песню. Видно, что их не возмутил факт допинга Михаила, а они продолжают поддерживать вингера.

Видео Мудрика в одном из польских пабов перед финалом Лиги конференций

Челси стало триумфатором Лиги конференций-2024/2025. После чего Мудрик засветился на праздновании команды. Его одноклубник Энцо Фернандес выложил совместное фото с Михаилом, на шее которого была медаль победителя еврокубкового турнира.



Фернандес и Мудрик на праздновании победы ЛК / Фото из инстаграма Энцо

После чего никаких деталей о повседневной жизни Мудрика больше не появлялось.

У Мудрика отобрали игровой номер

В начале июня лондонский клуб отобрал 10-ку у Мудрика. Его игровой номер отдали нынешнему лидеру Челси Коулу Палмеру, который носил 20-й номер.



Палмер играет под номером Мудрика / Фото Челси

Отметим, что до момента с допингом Мудрик провел за Челси 73 матча (это наибольшее количество игр за один клуб), в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Михаил имеет действующий контракт с "синими" до конца июня 2031-го года.

Несмотря на это все Мудрик входит в топ-3 украинских футболистов с самой высокой зарплатой. Михаил зарабатывает за год 6,1 миллиона евро (без учета налогов).

Сейчас футбольные болельщики могут только ждать новых деталей и продвижения в теме допингового скандала Мудрика.