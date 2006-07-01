Рекордсмен УПЛ, который вывел Днепр в финал Лиги Европы: чем занимается легендарный Мирон Маркевич

Мирон Богданович Маркевич золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола. Преданность любимому делу и стремление достигать высоких результатов вызывают восхищение и уважение у болельщиков и специалистов.

Легенда тренерского цеха Украины Мирон Маркевич успешно работал в Карпатах, Металлисте и Днепре. 24 Канал подготовил материал о карьере известного специалиста и выяснил, чем занимается после ухода из своей последней команды.

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Продолжил дело отца

Мирон Маркевич из-за травмы не смог стать известным футболистом. Первым тренером был его отец – Богдан Маркевич, который в родных Винниках воспитал целую плеяду игроков для львовских Карпат.

В возрасте 19 лет Мирона Маркевича зачислили в основной состав "львов", которые только выиграли Кубок СССР и вышли в Высшую лигу. Однако выиграть конкуренцию ему не удалось. После нескольких лет выступлений в дубле Карпат, Спартаке Ордженикидзе и коллективах физкультуры Маркевич попал в луцкое Торпедо. В 27 лет Мирон Богданович из-за травмы завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу.

Мирон Маркевич со своим отцом / фото с сайта Андрея Байцара

После завершения обучения в Высшей школе тренеров работал в Подолье, Волыни, Кривбассе, Карпатах, запорожском Металлурге, Металлисте, Днепре. Был у Маркевича даже непродолжительный период работы в России – в 2002 году украинский тренер возглавлял Анжи.

В 2010 году осуществилась мечта Маркевича – он возглавил сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" сыграли четыре товарищеских поединка, в которых одержали три победы и сыграли вничью с Нидерландами (1:1). Он стал первым и единственным тренером, который не потерпел ни одного поражения. Из-за конфликта с руководством УАФ он покинул команду, которую должен был возглавлять на домашнем Евро-2012.

Интересно. Сын Мирона Маркевича – Остап, тоже стал футбольным тренером и продолжил династию. Он довольно успешно тренировал Агробизнес, Черноморец и Мариуполь. Последним клубом Маркевича-младшего была польская Радуня.

Мирон Маркевич со своими сыновьями – Остапом и Юрием / фото с сайта АСЖУ

Тренерские достижения Маркевича

Мирон Маркевич возглавляет реестр тренеров УПЛ (ранее Высшей лиге – 24 Канал) по количеству сезонов и проведенных матчей. Специалист в период с 1992 по 2016 год во главе шести клубов провел в элитном дивизионе 23 сезона. Общее количество поединков – 622.

С Днепром Мирон Богданович играл в финале Лиги Европы-2014/15 – это стало историческим достижением украинского футбола. Дважды добывал "бронзу" (2014/15, 2015/16) и дважды выходил в полуфинал Кубка Украины (2014/15, 2015/16).

Мирон Богданович играл в финале Лиги Европы-2014/15 – это стало историческим достижением украинского футбола. Дважды добывал "бронзу" (2014/15, 2015/16) и дважды выходил в полуфинал Кубка Украины (2014/15, 2015/16). Львовские Карпаты под его руководством дважды играли в финале Кубка Украины (1992/93, 1998/99) и завоевали историческую "бронзу" сезона-1997/98.

под его руководством дважды играли в финале Кубка Украины (1992/93, 1998/99) и завоевали историческую "бронзу" сезона-1997/98. Самые высокие достижения харьковского Металлиста тоже связаны с фамилией Маркевича. Во время его работы команда завоевывала "серебро" (2012/13), шесть раз "бронзу" (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12) и играла в четвертьфинале Лиги Европы.

Маркевич с игроками Днепра перед финалом Лиги Европы / фото Getty Images

Возвращение в родные Карпаты

После длительной тренерской паузы Мирон Маркевич в 2023 году возглавил возрожденные Карпаты. Перед наставником стояла задача вернуть "львов" в УПЛ. Опытный специалист выполнил поставленную задачу, но не смог добыть золотые медали первенства, завершив чемпионат на втором месте.

Летом 2024 года опытный тренер просил владельцев клуба усилить команду, чтобы сразу бороться за медали и место в еврокубках. Однако в этом вопросе его взгляды разошлись со стратегией клуба, которая была рассчитана на поступательное движение. Поэтому перед самым началом сезона-2024/25 Маркевич решил покинуть команду по согласию с руководством.

Мирон Маркевич во главе Карпат / фото ФК Карпат

Чем занимается Мирон Маркевич

Сейчас Мирон Богданович не возглавляет ни одну команду и не занимает должностей в УАФ. Он проживает в родных Винниках в родительском доме. Большинство времени он уделяет семье и собственному здоровью.

Однако Маркевич не отошел от футбольных дел. Он остается активным в медийной среде: дает интервью, комментирует важные события в отечественном футболе и делится своим опытом.

Маркевич активно помогает украинским военным. Часто посещаю любимый Харьков, который сильно страдает от российских атак.

Мирон Богданович не против возглавить амбициозный проект и поработать в отечественном футболе. Однако пока подавляющее большинство клубов УПЛ отдают предпочтение молодым специалистам.

Мирон Маркевич в матче за ветеранскую сборную / фото Getty Images

74-летний Маркевич при случае играет за ветеранскую сборную Украины. Конечно, Мирон Богданович не может удивить скоростью, однако благодаря футбольному интеллекту и ювелирным передачам его игра вызывает восхищение у болельщиков.

Поэтому есть надежда, что Мирон Маркевич еще не сказал последнего слова в тренерской деятельности и вернется к любимому делу.