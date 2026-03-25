Где смотреть Украина – Швеция: расписание трансляций стыкового матча ЧМ-2026 по футболу

Футбольная сборная Украины подходит к решающим играм в квалификации на чемпионат мира-2026. Именно мартовские матчи определят. будет ли наша страна представлена на Мундиале.

Для попадания на турнир подопечным Сергея Реброва необходимо пройти двух соперников по плей-офф. Первым из них будет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.

По теме Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика

Где смотреть матч Украина – Швеция?

Это будет полуфинальный матч стыков и пройдет он в четверг, 26 марта. В Украине эту игру будет возможность посмотреть вживую. Официальным транслятором матчей отбора на ЧМ-2026 является компания Megogo.

Именно она обеспечит трансляцию встречи. Смотреть матч Украина – Швеция онлайн можно будет тремя способами:

канал "Megogo Спорт"

канал "Megogo Футбол Перший"

на ОТТ-платформе Megogo в разделе "Спорт"

Первый вариант является бесплатным, поскольку канал "Megogo Спорт" доступен в кабельных сетях телевидения. натомысть второй и третий варианты являются платными.

Ими можно воспользоваться на ОТТ-платформе Megogo, имея подписку "MEGOPACK" или "Спорт". Комментировать встречу будут Вадим Скичко и Александр Новак. Начало матча Украина – Швеция в 21:45 по киевскому времени.

Что нужно сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2026?