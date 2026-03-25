Где смотреть Украина – Швеция: расписание трансляций стыкового матча ЧМ-2026 по футболу
- Матч Украина – Швеция состоится 26 марта и будет транслироваться вживую.
- Победитель пары сыграет в финале раунда плей-офф против Польши или Албании.
Футбольная сборная Украины подходит к решающим играм в квалификации на чемпионат мира-2026. Именно мартовские матчи определят. будет ли наша страна представлена на Мундиале.
Для попадания на турнир подопечным Сергея Реброва необходимо пройти двух соперников по плей-офф. Первым из них будет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч Украина – Швеция?
Это будет полуфинальный матч стыков и пройдет он в четверг, 26 марта. В Украине эту игру будет возможность посмотреть вживую. Официальным транслятором матчей отбора на ЧМ-2026 является компания Megogo.
Именно она обеспечит трансляцию встречи. Смотреть матч Украина – Швеция онлайн можно будет тремя способами:
- канал "Megogo Спорт"
- канал "Megogo Футбол Перший"
- на ОТТ-платформе Megogo в разделе "Спорт"
Первый вариант является бесплатным, поскольку канал "Megogo Спорт" доступен в кабельных сетях телевидения. натомысть второй и третий варианты являются платными.
Ими можно воспользоваться на ОТТ-платформе Megogo, имея подписку "MEGOPACK" или "Спорт". Комментировать встречу будут Вадим Скичко и Александр Новак. Начало матча Украина – Швеция в 21:45 по киевскому времени.
Что нужно сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2026?
- У квалификации ЧМ-2026 наша команда заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это позволило "сине-желтым" выйти в стыковые матчи.
- Первым нашим соперником в раунде плей-офф станет сборная Швеции. Встреча запланирована на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.
- Успех в этой встрече выведет Украину в финал плей-офф. Там за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сразятся с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.