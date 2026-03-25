Де дивитися Україна – Швеція: розклад трансляцій стикового матчу ЧС-2026 з футболу
- Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня і транслюватиметься наживо.
- Переможець пари зіграє у фіналі раунду плей-оф проти Польщі або Албанії.
Футбольна збірна України підходить до вирішальних ігор у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Саме березневі матчі визначать. чи буде наша країна представлена на Мундіалі.
Для потрапляння на турнір підопічним Сергія Реброва необхідно пройти двох суперників по плей-оф. Першим з них буде збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна – Швеція в плей-оф відбору ЧС-2026: на чию користь говорить статистика
Де дивитися матч Україна – Швеція?
Це буде півфінальний матч стиків і пройде він у четвер, 26 березня. В Україні цю гру буде можливість подивитися наживо. Офіційним транслятором матчів відбору на ЧС-2026 є компанія Megogo.
Саме вона забезпечить трансляцію зустрічі. Дивитися матч Україна – Швеція онлайн можна буде трьома способами:
- канал "Megogo Спорт"
- канал "Megogo Футбол Перший"
- на ОТТ-платформі Megogo в розділі "Спорт"
Перший варіант є безкоштовним, оскільки канал "Megogo Спорт" доступний в кабельних мережах телебачення. натомысть другий та третый варіанти є платними.
Ними можна скористатися на ОТТ-платформі Megogo, маючи підписку "MEGOPACK" або "Спорт". Коментувати зустріч будуть Вадим Скічко та Олександр Новак. Початок матчу Україна – Швеція о 21:45 за київським часом.
Що потрібно збірній України, щоб потрапити на ЧС-2026?
- У кваліфікації ЧС-2026 наша команда посіла друге місце у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дозволило "синьо-жовтим" вийти у стикові матчі.
- Першим нашим суперником у раунді плей-оф стане збірна Швеції. Зустріч запланована на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте.
- Успіх у цій зустрічі виведе Україну у фінал плей-оф. Там за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва битимуться із переможцем пари Польща – Албанія. Цей матч пройде 31 березня.
- Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.