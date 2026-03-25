Де дивитися Україна – Швеція: розклад трансляцій стикового матчу ЧС-2026 з футболу

Футбольна збірна України підходить до вирішальних ігор у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Саме березневі матчі визначать. чи буде наша країна представлена на Мундіалі.

Для потрапляння на турнір підопічним Сергія Реброва необхідно пройти двох суперників по плей-оф. Першим з них буде збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Швеція?

Це буде півфінальний матч стиків і пройде він у четвер, 26 березня. В Україні цю гру буде можливість подивитися наживо. Офіційним транслятором матчів відбору на ЧС-2026 є компанія Megogo.

Саме вона забезпечить трансляцію зустрічі. Дивитися матч Україна – Швеція онлайн можна буде трьома способами:

канал "Megogo Спорт"

канал "Megogo Футбол Перший"

на ОТТ-платформі Megogo в розділі "Спорт"

Перший варіант є безкоштовним, оскільки канал "Megogo Спорт" доступний в кабельних мережах телебачення. натомысть другий та третый варіанти є платними.

Ними можна скористатися на ОТТ-платформі Megogo, маючи підписку "MEGOPACK" або "Спорт". Коментувати зустріч будуть Вадим Скічко та Олександр Новак. Початок матчу Україна – Швеція о 21:45 за київським часом.

