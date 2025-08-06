Личная жизнь легендарного боксера продолжает интересовать фанатов, особенно после его самых громких побед. Александр имеет возможность жить почти в любой стране мира, но не намерен покидать Украину.

Украинец Александр Усик считается лучшим боксером хевивейта на данный момент. Спортсмен выиграл все 24 поединка на профессиональном уровне и трижды становился абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 Канал.

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Где живет Александр Усик?

Последний раз Усику удалось собрать все пояса супертяжелого веса 19 июля 2025 года благодаря победе над Даниэлем Дюбуа. Александр нокаутировал британца в 5-м раунде.

Усик довольно рано начал драться за рубежом. После восьми поединков в родной стране Александр стал заинтересовывать всех фанатов бокса в мире. Тем не менее, семья спортсмена продолжает проживать именно в Украине.

До 2014 года Александр и Екатерина проживали в Крыму, но из-за аннексии автономной республики Россией семья переехала в Киев. Долгое время они проживали в столице.

Война и оккупация

Но перед полномасштабным вторжением семья купила дом в Ворзеле. Этот поселок находится к северо-западу от Киева в Бучанском районе. Расстояние до столицы – всего 10 километров.



Как выглядит дом Александра Усика под Киевом / фото lomus

Дом имеет два этажа. Именно в нем жена и дети Усика встретили полномасштабную войну в 2022 году. Сам Александр тогда был заграницей и готовился ко второму бою против Энтони Джошуа.

В конце концов Усик вернулся в Украину и помог своей семье покинуть дом. Именно в Бучанском районе Киевской области проходили наиболее ожесточенные бои в феврале-марте 2022 года.

На определенный период времени дом Усиков оказался под оккупацией россиян. К счастью, Екатерина с детьми успели его оставить. Но благодаря ВСУ Ворзель удалось освободить от террористов.



Как выглядит дом Александра Усика / скриншот из видео

Возвращение домой

Позже Александр с женой вернулись домой и делились в сети последствиями оккупации здания. Россияне повредили внутренние помещения и оставили после себя грязь и символику оккупантов.

Нас*али, поломали деревья, елки, которые я с детьми сажал. Но по сравнению с тем, что другие люди потеряли, это вообще ничего. Слава Богу, дом стоит, его восстановили. Люди, которые мне в этом помогают, сделали ремонт, убрали всю грязь, который там оставили. Почистили и поставили забор,

– рассказывал Усик.

Также Александр признавался, что думал полностью снести дом после оккупации россиян и построить на его месте новое здание. В конце концов пока эта идея остается нереализованной.

Все фото дома Александра Усика в Ворзеле:

Живет ли Усик в Испании?

При этом семья боксера часто проводит время заграницей. Все дело в том, что Александр проводит тренировочные лагеря не в Украине не только из-за войны, а и из-за отсутствия соответствующих условий для занятий.

Когда спортсмен не дома, Екатерина и дети часто приезжают к нему. К примеру, перед боем с Дюбуа Александр жил около полугода в Испании. Именно там, в городе Гандия, и находился его тренировочный лагерь.

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Также известно, что сыновья Усика Кирилл и Михаил живут в Испании, где занимаются дзюдо. А вот дочери Александра с женой не стремятся покидать Украину. Недавно 15-летняя Елизавета отпраздновала в Киеве день рождения.

На празднике выступило немало звезд, в том числе и сам отец девушки посетил. В свою очередь самый младший ребенок в семье Усиков Мария родилась в начале 2024 года в Киеве.