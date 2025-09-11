Георгий Бущан недавно вернулся в Украину из Саудовской Аравии. Украинский голкипер на правах аренды присоединился к житомирскому Полесью.

Однако Бущан мог вернуться в киевское Динамо. Появилась информация, почему Георгий присоединился к "волкам", а не "бело-синим", сообщает 24 канал со ссылкой на "ТаТоТаке".

Почему Бущан не вернулся в Динамо?

Руководитель Аль-Шабаба решил отдать Георгия Бущана в аренду, а, как известно, что с принцами на Ближнем Востоке не спорят. Иманоль Альгуасиль, главный тренер, узнал об этом практически через интернет.

Бущан тоже не был готов к такому повороту в карьере, ведь узнал об этом почти в последний момент. Решение было принято после первого матча Аль-Шабаба, который завершился поражением – 1:4.

Уже тогда европейское трансферное окно закрылось, поэтому для Бущана остались только варианты продолжить карьеру в Украине. Представители голкипера сразу обратились в Динамо.

В киевском клубе ответили относительно возможного возвращения Георгия Бущана после консультации с тренером вратарей. Футболист мог вернуться к "бело-синим", но это могло повлиять на Руслана Нещерета крайне негативно, учитывая психологию.

Итак, Георгию Бущану пришлось искать новый клуб. Быстрее всех сориентировалось Полесье, которое в итоге и арендовало украинского голкипера с Аль-Шабаба.

Что известно об аренде Бущана?