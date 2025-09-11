Предлагал себя Динамо: названа причина, почему Бущан перешел в Полесье
- Георгий Бущан присоединился к житомирскому Полесью на правах аренды после возвращения из Саудовской Аравии.
- Бущан мог вернуться в Динамо, но в киевском клубе решили отказаться от голкипера по определенным причинам.
Георгий Бущан недавно вернулся в Украину из Саудовской Аравии. Украинский голкипер на правах аренды присоединился к житомирскому Полесью.
Однако Бущан мог вернуться в киевское Динамо. Появилась информация, почему Георгий присоединился к "волкам", а не "бело-синим", сообщает 24 канал со ссылкой на "ТаТоТаке".
Читайте также Динамо назначило нового тренера: кто появился в киевском клубе
Почему Бущан не вернулся в Динамо?
Руководитель Аль-Шабаба решил отдать Георгия Бущана в аренду, а, как известно, что с принцами на Ближнем Востоке не спорят. Иманоль Альгуасиль, главный тренер, узнал об этом практически через интернет.
Бущан тоже не был готов к такому повороту в карьере, ведь узнал об этом почти в последний момент. Решение было принято после первого матча Аль-Шабаба, который завершился поражением – 1:4.
Уже тогда европейское трансферное окно закрылось, поэтому для Бущана остались только варианты продолжить карьеру в Украине. Представители голкипера сразу обратились в Динамо.
В киевском клубе ответили относительно возможного возвращения Георгия Бущана после консультации с тренером вратарей. Футболист мог вернуться к "бело-синим", но это могло повлиять на Руслана Нещерета крайне негативно, учитывая психологию.
Итак, Георгию Бущану пришлось искать новый клуб. Быстрее всех сориентировалось Полесье, которое в итоге и арендовало украинского голкипера с Аль-Шабаба.
Что известно об аренде Бущана?
Георгий Бущан был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи в отборе на ЧМ-2026. 6 сентября, после первого матча против Франции, стало известно, что голкипер перешел в Полесье.
Аренда Бущана рассчитана на один сезон 2025/2026 – без обязательного права выкупа.
В воскресенье, 14 сентября, Георгий Бущан может дебютировать за Полесье. "Волки" сыграют против Кривбасса в 5 туре УПЛ.