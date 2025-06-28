Скандальный игрок Динамо не вернется в Украину скандальный игрок Динамо не вернется в Украину

Прошлый сезон Гиорги Цитаишвили провел в составе Гранады на правах аренды. Отныне игрок должен был бы вернуться в Динамо.

Гиорги Цитаишвили взял 10 дней паузы, чтобы тщательно обдумать свое будущее. Однако уже известно, что он не желает возвращаться в киевское Динамо, пишет 24 канал со ссылкой на Sportal.bg.

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Цитаишвили не хочет возвращаться в Динамо

Игрок уже получил предложение от ЦСКА София, однако пока еще ждет варианты продолжения карьеры в Испании. Он не спешит предоставить ответ болгарскому клубу, поскольку ожидает предложения от клубов Ла Лиги.

Согласно регламенту ФИФА, Цитаишвили не обязан возвращаться в киевское Динамо, поскольку его контракт был действующим на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После завершения аренды в Гранаде игрок должен был бы вернуться в Динамо, однако не хочет возвращаться в Украину.

Справка. В сезоне-2024/2025 Гиорги Цитаишвили провел 36 поединков в Гранаде, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Напомним, что футболист выступал в составе молодежной сборной Украины, с которой стал чемпионом мира в 2019 году. Однако в 2021 году Цитаишвили решил сменить футбольное гражданство. Он принял приглашение играть за национальную сборную Грузии – страны, откуда родом его родители, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.