Звездные супруги представили в совместном посте в инстаграме красивый ролик. Георгий и Лиза приняли участие в черно-белой фотосессии вместе с дочкой Миланой, пишет 24 Канал.

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Супруги Судаковы ожидают второго ребенка

На видео заметно, что у жены Судакова округлый живот. Счастливые родители ожидают пополнения в семье. Совсем скоро в семье появится еще одна дочь.

"Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочь". Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, новых ручках, новой жизни", – написали Судаковы.

Видео супругов Судаковых

В комментариях звездных родителей поздравили футбольный клуб Шахтер, жены Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Влада Седан и партнеры по команде.

Напомним, что Георгий и Лиза поженились 22 февраля 2022 года. Тогда супруги ожидали рождения ребенка. Жена подарила ему первую дочь в апреле 2022 года.