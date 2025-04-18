Зіркове подружжя презентувало у спільному дописі в інстаграмі красивий ролик. Георгій та Ліза взяли участь у чорно-білій фотосесії разом з донечкою Міланою, пише 24 Канал.

Читайте також Наше спільне серденько: півзахисник Динамо вперше став батьком

Подружжя Судакових очікує другу дитину

На відео помітно, що у дружини Судакова округлий живіт. Щасливі батьки очікують поповнення в родині. Зовсім скоро у родині з'явиться ще одна донечка.

"Ми вже знаємо, який вигляд має любов. Вона називається "дочка". Але зовсім скоро ми побачимо цю любов – в нових очах, нових ручках, новому житті", – написали Судакови.

Відео подружжя Судакових

У коментарях зіркових батьків привітали футбольний клуб Шахтар, дружини Віталія Миколенка, Іллі Забарного, Влада Седан та партнери по команді.

Нагадаємо, що Георгій та Ліза одружилися 22 лютого 2022 року. Тоді подружжя очікувало на народження дитини. Дружина подарувала йому першу доньку у квітні 2022 року.