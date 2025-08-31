Трансферная сага с участием Георгия Судакова из донецкого Шахтера завершилась. "Горняки" согласились отпустить украинского футболиста и лидера команды в португальскую Бенфику.

31 августа 2025 года, Бенфика объявила о переходе Георгия Судакова. Украинский полузащитник будет выступать за "орлов" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также От решения Динамо зависит судьба Лунина: какой трансфер могут сделать киевляне

Что известно о трансфере Судакова?

Португальский клуб арендовал Георгия Судакова у Шахтера за 6 миллионов 750 тысяч евро на сезон-2025/2026. В соглашение входит обязательное право выкупа футболиста за 20 миллионов 250 тысяч евро.

"Горняки" также получат 5 миллионов евро бонусов за индивидуальные достижения Судакова в составе португальского клуба. Еще 25 процентов дончане смогут получить с перепродажи полузащитника. Украинский футболист будет выступать под десятым номером.

Бенфика представила Судакова / Фото португальского клуба

Карьера Судакова в Шахтере