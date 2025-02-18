Аутсайдер АПЛ хочет приобрести лидера Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова

Полузащитник Шахтера остается интересным лотом на трансферном рынке. Кроме клубов из Италии, футболистом заинтересовались в Лондоне.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков является одним из самых интересных отечественных игроков на трансферном рынке. Уже больше года хавбеком интересуются различные клубы топ-лиг.

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Может перейти в АПЛ

Основной интерес к игроку был со стороны клубов Серии А, но и из Англии также поступали запросы. Теперь же одним из претендентов на Судакова стал Вест Хэм, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Летом лондонцы готовы сделать Шахтеру предложение по 22-летнему хавбеку. Ожидается, что "горняки" запросят не менее 65 миллионов евро за своего лидера. На данный момент лондонцы занимают 16 место в АПЛ.

Ранее дончане интересовались хавбеком Вест Хэма Луисом Гильерме и готовы были выплатить за него около 20 миллионов евро. Есть вероятность, что бразилец может стать частью сделки по Судакову.

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В текущем сезоне Георгий сыграл 26 матчей, в которых оформил 10 голов и три ассиста. Его контракт с Шахтером действует до конца 2028 года, Transfermarkt оценивает Судакова в 32 миллиона евро.