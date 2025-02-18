Півзахисник збірної України Георгій Судаков є одним з найцікавіших вітчизняних гравців на трансферному ринку. Вже більше року хавбеком цікавляться різні клуби топ-ліг.

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Може перейти в АПЛ

Основний інтерес до гравця був з боку клубів Серії А, але і з Англії також надходили запити. Тепер же одним із претендентів на Судакова став Вест Хем, повідомляє 24 Канал з посиланням на GiveMeSport.

Влітку лондонці готові зробити Шахтарю пропозицію щодо 22-річного хавбека. Очікується, що "гірники" запросять не менше 65 мільйонів євро за свого лідера. Наразі лондонці посідають 16 місце в АПЛ.

Раніше донеччани цікавились хавбеком Вест Хема Луїсом Гільєрме та готові були виплатити за нього близько 20 мільйонів євро. Є ймовірність, що бразилець може стати частиною угоди по Судакову.

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У поточному сезоні Георгій відіграв 26 матчів, у яких оформив 10 голів та три асисти. Його контракт із Шахтарем діє до кінця 2028 року, Transfermarkt оцінює Судакова у 32 мільйони євро.