Судаков может стать одноклубником игрока сборной Украины в европейском гранде

Георгий Судаков длительное время привлекает к себе внимание ряда известных клубов. Им интересуются представители многих сильных европейских чемпионатов, однако пока полузащитник до сих пор остается в Шахтере.

Главным претендентом на футболиста считался Наполи, но после подписания Кевина де Брюйне действующий победитель Серии А больше не проявляет большого интереса. Теперь появилась информация, что футболист "горняков" может продолжить карьеру в Португалии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Central Benfica.

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Кто хочет подписать Судакова?

Бенфика рассматривает вариант подписания 22-летнего хавбека Шахтера. Он вошел в шорт-лист клуба после того, как лиссабонцам не удалось оформить трансфер Жоау Феликса из Челси.

Руководство "орлов" сейчас рассматривает трех кандидатов на усиление позиции центрального атакующего полузащитника. Также в список попали грек Яннис Константелиас из ПАОКа и чилиец Дарио Осорио из Мидтьюлланда.

Отметим, что в Бенфике Георгий Судаков может воссоединиться с Анатолием Трубиным. Правда, португальский клуб раздумывает над тем, чтобы продать украинского вратаря, который два последних сезона был безусловно основным в команде.

Справка. В нынешней кампании Судаков провел три поединка в квалификации Лиги Европы. Результативными действиями пока не отмечался.

Напомним, что недавно украинского полузащитника предложили клубу АПЛ. Потенциальный трансфер оценивают в сумму примерно 35 миллионов евро.