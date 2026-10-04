Сборная Украины лишилась одного из лидеров перед матчем против Венгрии

Сборная Украины лишилась одного из лидеров перед матчем четвертого тура Лиги наций. Футболист вернулся в расположение своего клуба.

В лагере нашей национальной сборной стало на одного легионера меньше. О травме Георгия Судакова сообщила пресс-служба УАФ.

Что случилось с Судаковым

Полузащитник "Бенфики" покинул поле на 68-й минуте матча против сборной Северной Ирландии (0:3)..

В середине второго тайма защитник британской команды Броди Спенсер жестко нарушил правила в отношении украинца, за что получил желтую карточку. Украинец покинул поле в сопровождении врачей.

Георгий возвращается в расположение клуба. Желаем скорейшего и полноценного выздоровления,

– отметила пресс-служба УАФ.

Пока неизвестно, какой характер травмы у 24-летнего футболиста и какими могут оказаться сроки его восстановления.

Что дальше для сборной Украины и Судакова

После трех туров Украина имеет четыре очка и занимает второе место в группе B2 Лиги наций. Столько же очков набрала Венгрия, но "сине-желтые" опережают соперника благодаря победе в очном матче.

Следующий матч команда Мальдеры проведет 5 октября против Венгрии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что сборную Украины раскритиковал бывший нападаючий Артем Милевский.

Отметим, что клуб травмированного украинца проведет следующий матч 11 октября, когда в рамках чемпионата Португалии в Лиссабон приедет Витория Гимарайнш. Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.