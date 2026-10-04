Табір нашої національної команди втратив одного з легіонерів. Про пошкодження Георгія Судакова повідомила пресслужба УАФ.
Що сталось із Судаковим
Півзахисник Бенфіки покинув поле на 68 хвилині матчу проти збірної Північної Ірландії (0:3).
У середині другого тайму проти українця жорстко порушив правила захисник британської команди Броді Спенсер, який за підсумком епізоду отримав жовту картку. Українець покинув поле разом з лікарями.
Георгій повертається до розташування клубу. Бажаємо швидкого і якісного відновлення,
– зазначила пресслужба УАФ.
Наразі невідомо, який характер травми у 24-річного футболіста та якими можуть виявитись терміни його відновлення.
Що далі для збірної України та Судакова
Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.
Наступну гру команда Мальдери проведе 5 жовтня проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що збірну розкритикував колишній нападник Артем Мілевський.
Зазначимо, що клуб травмованого українця наступний матч проведе 11 жовтня, коли у рамках чемпіонату Португалії до Лісабону завітає Віторія Гімарайнш. Початок матчу заплановано о 20:00 за Києвом.