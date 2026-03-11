Не хватает класса для топ-клубов: Сабо объяснил, почему лидеры сборной Украины мало играют в Европе
Йожеф Сабо критически высказался об украинских футболистах, которые выступают в европейских чемпионатах. По его мнению, они не выдерживают уровня интенсивности в топ-клубах.
Бывший тренер киевского Динамо поделился мнением относительно выступлений украинских легионеров в Европе. В комментарии 24 Канала специалист объяснил, почему такие игроки как Георгий Судаков и Илья Забарный не всегда получают стабильную игровую практику в своих клубах.
Смотрите также "Ребята очень слабые": Сабо разнес Динамо, Зинченко и оценил шансы сборной выйти на ЧМ-2026
Почему украинцы часто сидят в запасе?
Йожеф Сабо считает, что украинские футболисты пока не соответствуют требованиям топ-клубов Европы. По его словам, главная проблема заключается в недостатке стабильности и выносливости на дистанции всего сезона.
Наши футболисты не очень подходят для европейских топ-команд, им тяжело, у них не то мастерство. Одну или несколько игр могут сыграть, но в течение сезона не вытягивают этот уровень интенсивности. Поэтому тренеры оставляют их в запасе,
– сказал Сабо.
Среди примеров он вспомнил Георгия Судакова и Илью Забарного, которые выступают в европейских чемпионатах, но не всегда имеют стабильную роль в своих командах.
Украинцы в Европе
- Георгий Судаков выпал из основного состава лиссабонской Бенфики. Сначала футболист не играл из-за травмы, а затем тренер "орлов" Жозе Моуринью оставлял украинца на замене.
- Нестабильно играет в основном составе ПСЖ еще один украинец, лидер защиты сборной – Илья Забарный.
- В последнем матче итальянской Серии А начал игру со скамейки запасных Руслан Малиновский. Правда, в целом хавбек проводит хороший сезон и является одним из лидеров Дженоа по системе гол + пас.