В компании с лучшим футболистом мира: хавбек Шахтера попал в команду недели ЛЧ
В Европе завершились матчи 7-го тура Лиги чемпионов. Яркая и результативная игра полузащитника Шахтера Георгия Судакова не осталась без внимания экспертов УЕФА.
В матче 7-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер одержал уверенную победу над французским Брестом (2:0). Одним из героев поединка стал хавбек "горняков" Георгий Судаков, пишет 24 Канал.
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Судаков в команде недели ЛЧ
22-летний футболист на 37-й минуте матча реализовал пенальти в ворота Бреста. Георгий был очень активным и совершил много полезных действий на поле.
По итогам тура Судакова включили в команду недели Лиги чемпионов. Об этом говорится в заметке УЕФА.
Украинский хавбек оказался в компании звездных партнеров: нападающего Атлетико Хуана Альвареса, вингера Барселоны Рафинии и обладателя награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА Винисиуса Жуниора.
Символическая сборная 7-го тура ЛЧ
- Вратарь: Юстин Бейло (Фейенорд)
- Защитники: Давиде Калабрия (Милан), Давид Раум (Лейпциг), Федерико Гатти (Ювентус), Вилфрид Синго (Монако)
- Полузащитники: Жоау Невеш (ПСЖ), Георгий Судаков (Шахтер), Рафинья (Барселона), Винисиус (Реал)
- Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хулиан Альварес (Атлетико)
Судаков в символической сборной 7-го тура ЛЧ / фото УЕФА
Напомним, что лидера Шахтера признали лучшим игроком матча с Брестом, по версии УЕФА.
Следующий поединок в рамках Лиги чемпионов "горняки" сыграют 29 января. Подопечные Марино Пушича встретятся с дортмундской Боруссией. К сожалению, Шахтер сохраняет лишь математические шансы на продолжение еврокампании.