У матчі 7-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над французьким Брестом (2:0). Одним з героїв поєдинку став хавбек "гірників" Георгій Судаков, пише 24 Канал.

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Судаков у команді тижня ЛЧ

22-річний футболіст на 37-й хвилині матчу реалізував пенальті у ворота Бреста. Георгій був дуже активним та зробив багато корисних дій на полі.

За підсумком туру Судакова включили у команду тижня Ліги чемпіонів. Про це йдеться у дописі УЄФА.

Український хавбек опинився у компанії зіркових партнерів: нападника Атлетіко Хуана Альвареса, вінгера Барселони Рафінії та володаря нагороди найкращому футболісту світу за версією ФІФА Вінісіуса Жуніора.

Символічна збірна 7-го туру ЛЧ

Воротар: Юстін Бейло (Феєнорд)

Юстін Бейло (Феєнорд) Захисники: Давіде Калабрія (Мілан), Давід Раум (Лейпциг), Федеріко Гатті (Ювентус), Вілфрід Сінго (Монако)

Давіде Калабрія (Мілан), Давід Раум (Лейпциг), Федеріко Гатті (Ювентус), Вілфрід Сінго (Монако) Півзахисники: Жоау Невеш (ПСЖ), Георгій Судаков (Шахтар), Рафінья (Барселона), Вінісіус (Реал)

Жоау Невеш (ПСЖ), Георгій Судаков (Шахтар), Рафінья (Барселона), Вінісіус (Реал) Нападники: Люк де Йонг (ПСВ), Хуліан Альварес (Атлетико)

Судаков у символічній збірній 7-го туру ЛЧ / фото УЄФА

Нагадаємо, що лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем матчу з Брестом, за версією УЄФА.

Наступний поєдинок у рамках Ліги чемпіонів "гірники" зіграють 29 січня. Підопічні Маріно Пушича зустрінуться з дортмундською Боруссією. На жаль, Шахтар зберігає лише математичні шанси на продовження єврокампанії.