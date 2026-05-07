На выход после провального сезона: звезду сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Георгий Судаков может уже летом покинуть Бенфику, хотя провел в Португалии лишь один сезон. Украинец не убедил ни руководство клуба, ни Жозе Моуринью.

Прошлогодний трансфер из Шахтера за большие деньги пока не оправдал ожиданий лиссабонского гранда. Португальское издание Record сообщает, что "орлы" уже готовы рассматривать продажу украинского хавбека.

Что случилось с Судаковым?

23-летний полузащитник провел за сезон 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать ключевой фигурой команды.

По информации португальской прессы, Бенфика хочет обновить атакующую линию и ради потенциального трансфера лидера Браги Родриго Саласара готова попрощаться с Судаковым. Украинец в последнее время потерял место в основе и не выходил на поле в

Шахтер еще может заработать

Судаков перебрался в Лиссабон прошлым летом за 27 миллионов евро. При этом донецкий клуб сохранил за собой 25% от будущей перепродажи, поэтому возможный трансфер может принести "горнякам" дополнительную прибыль.

Если Бенфика все же решит быстро избавиться от украинца, это станет громким ударом по амбициям футболиста, которого еще недавно считали одним из самых перспективных игроков страны.

