Минулорічний трансфер із Шахтаря за великі гроші поки не виправдав очікувань лісабонського гранда. Португальське видання Record повідомляє, що "орли" вже готові розглядати продаж українського хавбека.
Що сталося з Судаковим?
23-річний півзахисник провів за сезон 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі, однак цього виявилося недостатньо, аби стати ключовою фігурою команди.
За інформацією португальської преси, Бенфіка хоче оновити атакувальну лінію і заради потенційного трансферу лідера Браги Родріго Саласара готова попрощатися із Судаковим. Українець останнім часом втратив місце в основі та не виходив на поле в
Шахтар ще може заробити
Судаков перебрався до Лісабона минулого літа за 27 мільйонів євро. При цьому донецький клуб зберіг за собою 25% від майбутнього перепродажу, тож можливий трансфер може принести "гірникам" додатковий прибуток.
Якщо Бенфіка все ж вирішить швидко позбутися українця, це стане гучним ударом по амбіціях футболіста, якого ще недавно вважали одним із найперспективніших гравців країни.
Що відомо про Георгія Судакова?
- 30 серпня 2025 року він приєднався до португальського гранда на умовах оренди з обов'язковим викупом. Вартість угоди складала 6,75 мільйона євро за оренду та 20,25 мільйона євро за подальший викуп.
- За національну збірну України дебютував у травні 2021 року. Станом на травень 2026 року провів понад 29 матчів і забив 3 голи.
- Днями Судаков звернувся до вболівальників у своєму інстаграмі, заявивши, що переживає складний період футбольної кар'єри.