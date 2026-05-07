Минулорічний трансфер із Шахтаря за великі гроші поки не виправдав очікувань лісабонського гранда. Португальське видання Record повідомляє, що "орли" вже готові розглядати продаж українського хавбека.

Що сталося з Судаковим?

23-річний півзахисник провів за сезон 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі, однак цього виявилося недостатньо, аби стати ключовою фігурою команди.

За інформацією португальської преси, Бенфіка хоче оновити атакувальну лінію і заради потенційного трансферу лідера Браги Родріго Саласара готова попрощатися із Судаковим. Українець останнім часом втратив місце в основі та не виходив на поле в

Шахтар ще може заробити

Судаков перебрався до Лісабона минулого літа за 27 мільйонів євро. При цьому донецький клуб зберіг за собою 25% від майбутнього перепродажу, тож можливий трансфер може принести "гірникам" додатковий прибуток.

Якщо Бенфіка все ж вирішить швидко позбутися українця, це стане гучним ударом по амбіціях футболіста, якого ще недавно вважали одним із найперспективніших гравців країни.

Що відомо про Георгія Судакова?