"Не пошли действовать дальше": Гераскевич раскритиковал депутатов из-за Сергея Бубки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал решение народных депутатов не лишать экс-главу НОК Сергея Бубку звания "Герой Украины". Спортсмен дал оценку позиции политиков.

Владислав Гераскевич вспомнил эпизод, когда в марте народные депутаты Украины не лишили государственных наград Сергея Бубку. Своими мыслями он поделился для сайта "Спорт 24".

Что сказал Гераскевич?

Спортсмен отметил, что его инициатива, которая переросла в подачу электронной петиции на сайте Кабинета Министров Украины, сначала получила положительный отклик в политических кругах.

Кроме этого, наград могли лишить также и Яну Клочкову. В то же время 10 марта, парламент отклонил такое предложение.

Было большое количество депутатов, которые меня поддержали. После того, как я озвучил требование, большое количество из них, стоя, хлопали в ладоши. К сожалению, они не пошли действовать дальше. Если депутаты ВР не хотят вычищать российский хлам из Украины, значит, такая позиция у этих депутатов, которая идет в разрез с национальными требованиями,

– рассказал Гераскевич.

Напомним, что еще в прошлом году в декабре четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка были лишены государственных стипендий после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Что пошатнуло репутацию Бубки и Клочковой?

Сергей Бубка получил порцию критики после начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший глава Национального олимпийского комитета выехал за пределы нашего государства и никак не комментирует российскую агрессию. Также его обвиняют в ведении бизнеса с оккупантами.

В то же время, в апреле, министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что нет юридических оснований для лишения Сергея Бубки звания "Героя Украины".

Яна Клочкова в 2022 году выехала на постоянное проживание в аннексированный Крым. Она не осудила вторжение России против Украины.

