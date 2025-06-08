Сборные Франции и Германии отыграли "бронзовый" матч в рамках Лиги наций 2024-2025. Битва прошла в Штутгарте на "MHPArena", сообщает 24 Канал.

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Обзор встречи

Немцы считались фаворитами, поэтому активно начали матч. Впрочем перед перерывом Килиан Мбаппе вывел французов вперед, эффектно качнув оппонента и пробив в дальний угол.

Мбаппе открыл счет: смотрите видео

После перерыва Бундестим забрали мяч под свой контроль. Впрочем французам удалось отбиться и увеличить преимущество в контратаке. Мбаппе подхватил мяч после обрезки Германии в центре поля и убежал один на один с вратарем.

В последний момент нападающий Реала не пожалел мяч Олисе, которому оставалось расстрелять ворота Бундестим в упор. Больше шансов вернуться в игру команда Нагельсманна не имела.

Олисе увеличил преимущество Франции: смотрите видео

Для Франции это вторые медали Лиги наций в истории. В 2021 году "Ле Бле" выиграли турнир в финале против Испании (2:1). А вот Германия так и остается без наград этого соревнования.

Обзор матча Германия – Франция: смотрите видео