В воскресенье, 3 августа, в Венгрии состоялся 14-й этап Формулы-1, который стал 40-м в истории. Особым гостем Гран-при Венгрии стал Андраш Арато, более известный как герой мема "Гарольд, скрывающий боль".

Легендарный "Гарольд" со своей знаменитой улыбкой позировал перед стартом Гран-при Венгрии на трассе в Модьороде. Каково же было удивление пилотов, когда они увидели его в паддоке, пишет 24 Канал.

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Как "Гарольд" развеселил пилотов Формулы-1?

В сети завирусилось забавное видео реакции гонщиков Формулы-1 на "Гарольда". Они не могли поверить, что рядом с ними герой мемов.

Звезды Ф-1 Исак Аджар, Фернандо Алонсо и Габриэль Бортолето охотно сделали памятные фото с легендарным венгром.

Реакция звезд Формулы-1 на "Гарольда": смотрите видео

Справка. Андраш Арато получил известность в 2014 году благодаря фотографии с фальшивой улыбкой на лице. Венгерский инженер-электрик сразу стал героем мемов и начал называться как "Гарольд, скрывающий боль".

Напомним, что победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис из Макларена. Он опередил своего напарника Оскара Пиастри и пилота из команды Мерседес Джорджа Рассела.

Ранее сообщалось о исторической победе украинца Александра Бондарева в итальянской Формуле-4.