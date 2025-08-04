Легендарний "Гарольд" зі своєю знаменитою посмішкою позував перед стартом Гран-прі Угорщини на трасі в Модьороді. Яким же було здивування пілотів, коли вони побачили його в паддоку, пише 24 Канал.

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Як "Гарольд" розвеселив пілотів Формули-1?

У мережі завірусилося кумедне відео реакції гонщиків Формули-1 на "Гарольда". Вони не могли повірити, що поруч з ними герой мемів.

Зірки Ф-1 Ісак Аджар, Фернандо Алонсо та Габріель Бортолето залюбки зробили пам'ятні фото з легендарним угорцем.

Реакція зірок Формули-1 на "Гарольда": дивіться відео

Довідка. Андраш Арато здобув популярність у 2014 році завдяки фотографії з фальшивою посмішкою на обличчі. Угорський інженер-електрик одразу став героєм мемів та почав називатись як "Гарольд, що приховує біль".

Нагадаємо, що переможцем Гран-прі Угорщини став Ландо Норріс з Макларена. Він випередив свого напарника Оскара Піастрі та пілота з команди Мерседес Джорджа Рассела.

Раніше повідомлялося про історичну перемогу українця Олександра Бондарева в італійській Формулі-4.